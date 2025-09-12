Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın! 1 kişi öldü
Yayınlanma:
Küçükçekmece’de 5 katlı binada çıkan yangında 63 yaşındaki Mustafa Gürhan yaşamını yitirdi, biri ağır 6 kişi yaralandı.Sitemizi Haberler'de takip edin
İstanbul Küçükçekme'de 5 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle binada mahsur kalanlar, ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yangında biri çocuk 6 kişi dumandan etkilendi. Yaralılar ve dumandan etkilenenler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Gürhan (63) hayatını kaybetti. Bir yaralının ise sağlık durumunun ağır olduğu ifade edildi.
