Küçük ortak Destici'den kayyum mesajı

Adıyaman - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bir dizi temas için geldiği Adıyaman'da gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde gazetecilerle bir araya gelen Destici, 6 Şubat depremlerinden "Terörsüz Türkiye" sürecine ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasına kadar çeşitli konuları değerlendirdi

"ESAS OLAN DEPREM ÖNCESİNDE HAZIRLIKLI OLMAKTIR"

Konuşmasında 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da yapılan çalışmalara değinen Destici, deprem öncesi hazırlığın önemine dikkat çekti. "Deprem sonrası yapılanlar kıymetli ama esas olan deprem öncesinde hazırlıklı olmaktır" diyen Destici, sadece binaların değil, insanların da bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Kentsel dönüşüm süreçlerinde direnç gösterilmemesi gerektiğini belirten BBP lideri, "Depremin ülkemizin gerçeği olduğunu unutmadan, hazırlıklarımızı buna göre yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Destici, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin partisinin net duruşunu ortaya koydu. Cumhur İttifakı'nın iyi niyetle adım attığından şüpheleri olmadığını ancak muhatap alınanlara güvenmediklerini söyledi. Geçmişte yaşanan benzer süreçlerin olumsuz sonuçlandığını hatırlatan Destici, bunun nedenini "Çünkü PKK'nın ve Suriye, Irak, Avrupa yapılanmalarının ipleri ABD, Fransa, İngiltere ve İsrail'in elinde. Onlar 'silah bırak' demeden silah bırakmazlar, 'feshedin' demeden feshetmezler" dedi.

Türkiye içinde PKK'nın silahlı gücünün kalmadığını ifade eden Destici, sadece Türkiye içindeki PKK'lıların silah bırakmasının yeterli olmayacağını belirtti. Sürecin tamamlanmış sayılması için şartlarını şu şekilde sıraladı:

"Irak'taki, Kandil'deki, Suriye'nin kuzeyindeki bütün yapılar silah bırakmadıkça, bu yapıların tamamı feshedilmedikçe süreç tamamlanmış olmaz. Bizim bu konudaki duruşumuz nettir."

"HUKUK İÇİNDE MÜCADELE" ÇAĞRISI

Gazetecilerin CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasına yönelik sorularını da yanıtlayan Destici, herkesin hukuka saygılı olması gerektiğini vurguladı. "Ben CHP'nin iç meselesine girmek istemem. Ancak genel bir ilkeyi hatırlatmak isterim. Hepimiz hukuka saygılı olmak zorundayız" diyen Destici, hakimlere ve savcılara hakaret ederek sonuç alınamayacağını, bu durumun adalet sistemine zarar vereceğini söyledi.

Belediyelerle ilgili yolsuzluk dosyalarının yargının elinde olduğunu ve herkesin hukuki süreci beklemesi gerektiğini ifade eden Destici, Adıyaman ve Beykoz'da yaşanan benzer süreçlerde belediye başkanlarının görevlerine iade edildiğini ve tahliye edildiğini hatırlatarak hukukun işlediğini belirtti. Destici, "CHP köklü bir parti, hukukçuları güçlü. Mücadelesini hukuk içinde yürütmelidir" dedi. Adaletin yavaş işleyebileceğini ancak mutlaka hedefine varacağını belirten Destici, yargının daha hızlı işlemesiyle birçok sorunun kendiliğinden çözüleceğini sözlerine ekledi.