KPSS sınav giriş belgeleri yayımlandı
ÖSYM'DEN AÇIKLAMA
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 28 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
DİKKAT!
7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.