KPSS sınav giriş belgeleri yayımlandı

Yayınlanma:
2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için sınava giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle belgelerine erişim sağlayabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

DİKKAT!

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

