Köy kahvehanesine sürpriz ziyaret

Burdur'da bir kızılgeyik köy kahvehanesine girdi. Köylülerin ilgi odağı haline gelen geyik kısa süre sonra uzaklaştı.

Burdur'daki Salda Gölü çevresine bırakılan nesli tehlike altındaki kızılgeyiklerden biri, boş olan köy kahvehanesine girdi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 'Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi' kapsamında Salda Gölü'nün çevresindeki ormana bırakılan kızılgeyiklerden biri, sabah saatlerinde Kayadibi Mahallesi'nde görüldü.kizilgeyik-koy-kahvehanesine-girdi-928036-275651.jpg

GEYİK KÖY KAHVEHANESİNE GİRDİ

Geyik, Tuncer Söker'e ait köy kahvehanesine girdi. Müşterinin bulunmadığı kahvehanede kısa süre kalıp çıkan geyiği bir köylü başını okşayıp sevdi, bir başka köylü ise hayvanla selfie yaptı. Bir çocuğun da peşinden gittiği geyik bir süre sonra köyden çıkıp uzaklaştığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

