Korkutan kazada motosikletteki iki sevgili yaralandı!

Korkutan kazada motosikletteki iki sevgili yaralandı!
Yayınlanma:
Samsun’un İlkadım ilçesinde, bir otomobilin yan taraftan çarptığı motosikletin sürücüsü M.S.Y. (25) ile yanındaki kız arkadaşı yaralandı. M.S.Y.'nin kazanın ardından kız arkadaşının yanına koştuğu anlar anbean kameraya yansıdı.

Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Abdulhak Hamit Caddesi ile 56'lar Sokak kesişiminde meydana gelen olayda, sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen bir otomobil M.S.Y.’nin kullandığı motosiklete yandan çarptı. Meydana gelen kazada, motosikletin sürücüsü M.S.Y. ile arkasında bulunan kız arkadaşı yaralandı.

otomobilin-carptigi-motosikletteki-sevgi-882532-262157.jpg

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

KIZ ARKADAŞININ YANINA KOŞTU!

Kazanın ardından M.S.Y.'nin kız arkadaşının yanına koştuğu anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Türkiye
Cenazeye gidenlere otomobil çarptı: Ölü ve yaralılar var
Cenazeye gidenlere otomobil çarptı: Ölü ve yaralılar var
3 kişi hayatını kaybetmişti: Kaza noktasında yol kapatmalı eylem
3 kişi hayatını kaybetmişti: Kaza noktasında yol kapatmalı eylem
Burdur'da güpegündüz silahlı saldırı: 2 yaralı
Burdur'da güpegündüz silahlı saldırı: 2 yaralı