Korkutan kazada motosikletteki iki sevgili yaralandı!

Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Abdulhak Hamit Caddesi ile 56'lar Sokak kesişiminde meydana gelen olayda, sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen bir otomobil M.S.Y.’nin kullandığı motosiklete yandan çarptı. Meydana gelen kazada, motosikletin sürücüsü M.S.Y. ile arkasında bulunan kız arkadaşı yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

KIZ ARKADAŞININ YANINA KOŞTU!

Kazanın ardından M.S.Y.'nin kız arkadaşının yanına koştuğu anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.