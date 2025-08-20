Korkunç ölüm: Başı kanepeye sıkışmış halde ölü bulundu

Korkunç ölüm: Başı kanepeye sıkışmış halde ölü bulundu
Yayınlanma:
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 23 yaşındaki Mehmet Sargın, evinde başı kanepe ile sandık arasına sıkışmış olarak ölü bulundu.

Olay, dün sabah saatlerinde, Yenişehir ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Sargın, gece işlettiği kıraathaneyi kapattıktan sonra babasıyla yaşadığı eve gitti.

Üst katta yaşayan babası Yusuf Sargın, sabah saatlerinde, alt kattaki evde oğlu Mehmet Sargın'ı, başı kanepe ile sandığı arasına sıkışmış ve hareketsiz halde buldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yusuf Sargın’ın ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Mehmet Sargın’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Başından yaralı olduğu tespit edilen Sargın'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:DHA

