'Koray Aydın CHP'ye transfer olacak' iddialarına net açıklama!

Türkiye Gazetesi bugünkü haberinde bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın CHP’ye geçeceğini ve süreçte Mansur Yavaş’ın devrede olduğunun kulislerde konuşulduğunu yazdı. Haberde ayrıca Aydın’ın “CHP’ye geçersem tepki çeker miyim?” diye yakın çevresine sorduğu ileri sürüldü.

"BAĞIMSIZ KALACAK"

Aydın’a yakın isimler bu iddiayı kesin dille yalanladı ve “Bağımsız kalacak” ifadelerini kullandı. İktidar medyasından Türkiye Gazetesi, bugün yayınladığı haber ile İYİ Parti’den istifa eden eski bakan ve Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın CHP’ye katılacağını yazdı. Aydın’ın katılımında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın etkili olduğu da ileri sürüldü.

"EN DOĞRU ADAY VURGUSU"

Koray Aydın’a yakın isimler ise bu iddiayı kesin bir dille yalanlayarak, Aydın’ın “En doğru adayı desteklemeye kararlı” olduğunu vurguladı.

Aydın’a yakın isimler, Halk TV’ye konuşarak iddiayı reddetti:

“Haberin doğruluğu yok. Koray Bey muhalefette konumlanmaya ve seçim sathında Erdoğan’ın karşısındaki en doğru adayı desteklemeye kararlı. Ama bir partiye katılmayı düşünmüyor. Bütün siyasi partilerle de bu minvalde temasları var.”