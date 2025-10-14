Köpeğin kovaladığı domuzdan son anda kurtuldu! O anlar kamerada

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yol kenarında yürürken kişi, üzerine doğru gelen köpeğin kovaladığı domuzdan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KÖPEKTEN KAÇAN DOMUZ HIZLA ÜZERİNE GELDİ

Olay, öğle saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Yağmurca köyünde meydana geldi.

Yol kenarında yürüyen bir kişi, gelen sesleri duyup arkasını dönünce köpekten kaçmakta olan bir domuzun üzerinde doğru hızla geldiğini fark etti.

Yola çıkan domuz can aldı: Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Ani refleks gösteren kişi üzerine doğru ilerleyen domuzdan son anda kurtulmayı başarırken, hayvan ise yoldan koşarak uzaklaşmaya başladı.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı yolda bulunan bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yaşananlar kısa süreli paniğe ve korkuya neden olsa da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.