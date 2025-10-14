Köpeğin kovaladığı domuzdan son anda kurtuldu! O anlar kamerada

Yayınlanma:
Zonguldak'ta yol kenarında yürüyen bir kişi, üzerine doğru gelen köpeğin kovaladığı domuzdan son andan kurtuldu. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yol kenarında yürürken kişi, üzerine doğru gelen köpeğin kovaladığı domuzdan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

yururken-uzerine-dogru-gelen-domuzdan-so-963354-286058-1.jpg

KÖPEKTEN KAÇAN DOMUZ HIZLA ÜZERİNE GELDİ

Olay, öğle saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Yağmurca köyünde meydana geldi.

Yol kenarında yürüyen bir kişi, gelen sesleri duyup arkasını dönünce köpekten kaçmakta olan bir domuzun üzerinde doğru hızla geldiğini fark etti.

Yola çıkan domuz can aldı: Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdiYola çıkan domuz can aldı: Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Ani refleks gösteren kişi üzerine doğru ilerleyen domuzdan son anda kurtulmayı başarırken, hayvan ise yoldan koşarak uzaklaşmaya başladı.

yururken-uzerine-dogru-gelen-domuzdan-so-963355-286058.jpg

O ANLAR KAMERADA

Olay anı yolda bulunan bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yaşananlar kısa süreli paniğe ve korkuya neden olsa da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Türkiye
Park halindeki araç alev alev yandı: O anlar kamerada
Park halindeki araç alev alev yandı: O anlar kamerada
Eniştesini vurup otomobille üzerinden geçmişti! İndirimli ceza bozuldu
Eniştesini vurup otomobille üzerinden geçmişti! İndirimli ceza bozuldu