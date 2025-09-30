Köpek sahiplerinden vergi alınacak

İktidarın övündüğü belediye hizmetleri arasında yer alan barınaklar hayvanlara işkence ve katliam görüntüleri ile defalarca gündeme gelmiş hayvanların katledilmesine ilişkin yasa teklifi de Meclis'te kabul edilmişti.

İktidar kanadında sokak hayvanlarına yönelik rahatsızlık tüm bunlara rağmen sürerken iktidar yakını Sabah'ın yazarı Mevlüt Tezel, İtalya'nın kuzeyindeki vergi teklifini köşesine taşıyarak sokak hayvanlarından duyduğu rahatsızlığı gündeme getirdi.

İtalya’nın kuzeyindeki Bolzano kenti, 2026’dan itibaren turistlerin yanlarında getirdiği köpekler için günlük 1.5 euro vergi uygulayacak. Alınan kararla, ‘aşırı turizm’in yarattığı baskıyı azaltmanın ve sokak temizliği ile yeni köpek parklarının finansmanının amaçlandığı belirtildi.

Düzenlemeye göre şehirde yaşayan köpek sahipleri her yıl 100 euro (4871 TL) vergi ödeyecek.

Düzenlemeyi hayata geçiren Bolzano Eyalet Meclisi Üyesi Luis Walcher, yeni uygulamaya ilişkin açıklamasında, “Bu adil bir önlem çünkü yalnızca köpek sahiplerini ilgilendiriyor. Aksi takdirde kaldırımların temizliği tüm topluma yüklenirdi. Oysa sokaklarımızdaki tek kirlilik köpek atıklarıdır” ifadelerini kullandı.

İtalyan yerel yetkilileri verginin sokaklardaki köpek dışkılarının temizlenmesi ve yeni köpek parklarının inşası için kullanılacağını açıklarken Mevlüt Tezel, "Bizde ise bazı belediyeler köpek ve kedilere her gün mama dağıtıyor, barınak yapıyor, hayvanları kısırlaştırıyor, aşılarını vuruyor, bazen kedi ve köpeklere ücretsiz tedavi uyguluyor!" diyerek duyduğu rahatsızlığı yazdı.

Sokak hayvanlarının maliyetinin tüm vatandaşlardan çıktığını iddia eden Tezel, İtalyanların hesabını örnek göstererek "sokak köpeklerini istemeyenlerin" masrafa ortak olmasından dert yandı.

Tezel'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"İtalyanlar köpeklerin dışkısının toplanmasının bile maliyetini hesaplıyor, iyi mi?

Bizde ise bazı belediyeler köpek ve kedilere her gün mama dağıtıyor, barınak yapıyor, hayvanları kısırlaştırıyor, aşılarını vuruyor, bazen kedi ve köpeklere ücretsiz tedavi uyguluyor!

Ve tüm bu masrafların parası da vatandaşın ödediği vergilerden çıkıyor!

Sokak köpeklerini istemeyen vatandaşlar bile köpeklerin masrafını üstleniyor!"