Köpeğe kemerle işkence eden saldırgandı!

Avcılar'da, yol kenarında köpeğe kemerle şiddet uygulayan saldırgan erkek yakalandı. Saldırganın, çevredekilerin tepkisine aldırış etmeden köpeği kemerle dövdüğü ve tasmasından kaldırıp yere fırlattığı görüldü. Vicdanları yaralayan anlar, yoldan geçen bir aracın içinden saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde, 13 Nisan'da meydana gelen olayda, trafikte seyir halinde olan sürücüler, yol kenarındaki boş arazide bir kişinin köpeğine şiddet uyguladığını fark etti.

Kampüslerdeki köpekler öldürülecek! Hayvanseverler ve hukukçular ayaktaKampüslerdeki köpekler öldürülecek! Hayvanseverler ve hukukçular ayakta

ÇEVREDEKİLERİN TEPKİSİNE ALDIRIŞ ETMEDEN KÖPEĞE İŞKENCEYE DEVAM ETTİ

Tasma ile gezdirdiği köpeğe kemerle vuran kişiyi görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen saldırgan erkek, tasmasından havaya kaldırdığı köpeği savurdu. Bir süre daha köpeği darbeden saldırgan, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRGAN ERKEK GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında köpeğe şiddet uyguladığı tespit edilen şüpheli N.A. (40), bugün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Türkiye
Dev dolandırıcılık şebekesi çökertildi: Çağrı merkezi bile kurmuşlar! 50 milyon liralık vurgunda 66 tutuklama
Dev dolandırıcılık şebekesi çökertildi: Çağrı merkezi bile kurmuşlar! 50 milyon liralık vurgunda 66 tutuklama
Mersin'de denetim kıskacı: 7 işletmeye 381 bin lira ceza
Mersin'de denetim kıskacı: 7 işletmeye 381 bin lira ceza