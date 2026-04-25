Köpeğe kemerle işkence eden saldırgandı!

İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde, 13 Nisan'da meydana gelen olayda, trafikte seyir halinde olan sürücüler, yol kenarındaki boş arazide bir kişinin köpeğine şiddet uyguladığını fark etti.

ÇEVREDEKİLERİN TEPKİSİNE ALDIRIŞ ETMEDEN KÖPEĞE İŞKENCEYE DEVAM ETTİ

Tasma ile gezdirdiği köpeğe kemerle vuran kişiyi görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen saldırgan erkek, tasmasından havaya kaldırdığı köpeği savurdu. Bir süre daha köpeği darbeden saldırgan, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRGAN ERKEK GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında köpeğe şiddet uyguladığı tespit edilen şüpheli N.A. (40), bugün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. (DHA)