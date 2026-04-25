Feci kazada otomobil takla attı: 2 kişi yaralı olarak kurtuldu
Edirne'nin Keşan ilçesinde, dün akşam saatlerinde Keşan-Enez kara yolu Kılıçköy mevkisinde meydana gelen feci kazada, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.
Ankara'da feci kaza: Kamyonet çarpan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI
Enez’den Keşan yönüne giden B.Ö. (30) yönetimindeki 03 UU 436 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ İLE YANINDAKİ KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü B.Ö. ve yanında bulunan B.D. (29) yaralandı.
Otomobilden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)