Feci kazada otomobil takla attı: 2 kişi yaralı olarak kurtuldu

Yayınlanma:
Edirne'de B.Ö. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Araçta bulunan sürücü ile yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, dün akşam saatlerinde Keşan-Enez kara yolu Kılıçköy mevkisinde meydana gelen feci kazada, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.

YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI

Enez’den Keşan yönüne giden B.Ö. (30) yönetimindeki 03 UU 436 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ İLE YANINDAKİ KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü B.Ö. ve yanında bulunan B.D. (29) yaralandı.

Otomobilden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

