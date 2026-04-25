Feci kazada otomobil takla attı: 2 kişi yaralı olarak kurtuldu

Edirne'de B.Ö. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Araçta bulunan sürücü ile yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.