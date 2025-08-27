Konya'da yüzbinlerce hap ele geçirildi!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya’da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda büyük miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonlarda 739 bin uyuşturucu hap, 141 kilo bonzai ve 2 kilo 825 gram uyuşturucu hammaddesinin ele geçirildiğini duyurdu. Çalışmalar kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.
Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Konya'da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonumuzda; 739 bin adet uyuşturucu hap, 141 kilo bonzai, 2 kilo 825 gram uyuşturucu hammaddesi (yaklaşık 420 kilo Bonzai yapılabilecek hammadde) ele geçirdik. Operasyonlarda 4 şüpheliyi yakaladık. Konya Valimizi, operasyonu koordine eden Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren Konya İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizi zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine asla izin vermeyeceğiz."
Kaynak:ANKA Haber Ajansı