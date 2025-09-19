Konya'da kanlı pusu! Aracın önünü kesip kurşun yağdırdılar

Konya’nın Selçuklu ilçesinde havalimanına gitmek üzere yola çıkan 38 yaşındaki Seyit T., kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Ankara yolu havalimanı girişi yakınlarında meydana geldi. Seyit T., arkadaşıyla birlikte havalimanına gitmek için yola çıktı. Ancak iddiaya göre, seyir halindeyken önleri başka bir araç tarafından kesildi.

konya-2.jpg

Aracın durmasının ardından Seyit T. cipten indi. Bu sırada diğer araçtan inen 2 kişi tabancayla ateş açtı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Seyit T. kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Seyit T., yapılan ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

konya.jpg

Polis ekipleri saldırganların kimliğini tespit edip yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

