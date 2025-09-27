Konya’da alacak kavgası kanlı bitti: 2 kişi hayatını kaybetti

Konya’nın Güneysınır ilçesi Ağras Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, alacak nedeniyle tartışan Mikail Bozdemir ve Nebi Sümbül, silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre, Fatih Mehmet İnce, Bozdemir ve Sümbül ile alacak meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İnce, yanında bulunan tabancayla Bozdemir ve Sümbül’e ateş açtı.

ÖNCE KAÇTI SONRA TESLİM OLDU

Açılan ateş sonucu Bozdemir ve Sümbül olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli Fatih Mehmet İnce, olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından cenazeleri morga kaldırdı.

Kaçan şüpheli İnce, kısa süre sonra Güneysınır Jandarma Komutanlığı Karakolu’na giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.