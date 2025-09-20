Konya'da 5 katlı binada yangın: 7’si çocuk 13 kişi dumandan etkilendi

Konya'da 5 katlı binada yangın: 7’si çocuk 13 kişi dumandan etkilendi
Yayınlanma:
Konya'da 5 katlı binada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken 7'si çocuk 13 kişi dumandan etkilendi.

Konya'da 5 katlı apartmanda çıkan yangında 7'si çocuk 13 kişi, dumandan etkilendi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, 13.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Campınar Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı.

konya.png

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanlar, itfaiyenin merdivenli aracıyla kurtarılırken; yangın kısa sürede söndürüldü.

7'Sİ ÇOCUK 13 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen 7'si çocuk 13 kişinin, ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. 13 kişi, kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz belli olmazken ekiplerin konuyla ilgili çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Alana da satana da yarıyor: Gribi de şıp diye kesiyor
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
Türkiye
Düğün kabusa döndü! Karşısında şarkı söylemeyi reddeden şarkıcıya saldırdı: Serbest kaldı
Düğün kabusa döndü! Karşısında şarkı söylemeyi reddeden şarkıcıya saldırdı: Serbest kaldı
Sazlık yangınına yangın tüpleriyle müdahale
Sazlık yangınına yangın tüpleriyle müdahale
Şehir eşkıyası trafiği birbirine kattı! Aracın önünü kesip camlarını kırdı
Şehir eşkıyası trafiği birbirine kattı! Aracın önünü kesip camlarını kırdı