Konya'da 5 katlı binada yangın: 7’si çocuk 13 kişi dumandan etkilendi
Konya'da 5 katlı binada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken 7'si çocuk 13 kişi dumandan etkilendi.
Yangın, 13.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Campınar Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı.
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanlar, itfaiyenin merdivenli aracıyla kurtarılırken; yangın kısa sürede söndürüldü.
7'Sİ ÇOCUK 13 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Dumandan etkilenen 7'si çocuk 13 kişinin, ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. 13 kişi, kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangının çıkış nedeni henüz belli olmazken ekiplerin konuyla ilgili çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.