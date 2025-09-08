Konu kayyum Gürsel Tekin olunca iktidar medyası: Kesintisiz verdiler

CHP İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in binaya giriş anları iktidar medyası tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

Bazı haber kanallarının dün akşam binanın polis ekiplerince abluka alındığı saatlerde 'Şikago'da iç savaş mı çıkacak?' konusunu tartışmaları dikkat çekmişti.

CHP İSTANBUL BİNASINA POLİS ABLUKASI

CHP İstanbul İl Başknı Özgür Çelik ve il yönetiminin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.

Tekin 'Hazırım' diyerek görevi kabul edeceğini açıklamış ve pazartesi günü il başkanlığına geleceğini duyurmuştu. Gürsel Tekin'in binaya geleceğini duyurmasının sonrasında CHP'li milletvekilleri ve partililerin yanı sıra yurttaşlar Sarıyer'deki il binası önünde nöbete başladı.

KAYYUM GÜRSEL TEKİN POLİSLE GELDİ

Pazar akşamı İstanbul Valiliği'nin kararıyla bina polis ablukasına alınırken bazı yurttaşlar ile ekipler arasında arbede yaşandığı görüldü. Sabaha kadar yurttaşların nöbet tuttuğu binaya kayyum olmayı kabul eden Gürsel Tekin protestolar eşliğinde ve polis eskortuyla geldi.

Polis eşliğinde açıklama yapan Gürsel Tekin, ardından il binasına girdi.

TÜM HABER KANALLARI İLGİYLE TAKİP ETTİ

19 Mart tarihinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerini yayınlamayan ana akım medya kurumlarının tamamı, Gürsel Tekin'in açıklamalarını ilgiyle takip etti.

Tüm medya kuruluşları açıklamayı kesintisiz yayınladı. Kanallar son dakika bandında ve KJ'de "Gürsel Tekin CHP İl Binası önünde" başlığına yer verdi.