Konu 2017 referandumu olunca hatırladılar! Mahkemeden seçim iptaliyle ilgili emsal karar "Yargı yolu kapalı"

Yenilik Partisi'nin 2017 Anayasa Referandumu'nun iptali için Anraka 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yaptığı başvuru YSK kararlarının yargı yoluna kapalı olduğu belirtilerek reddedildi.

Genel Başkan Öztürk Yılmaz, "Bu karar da bana göre geçersizdir, gayrimeşrudur tamamen siyasi bir karardır." dedi.

2017 REFERANDUMU'NUN İPTALİ İSTENDİ

CHP'nin 2023'te düzenlediği kurultay hakkında açılan davalar gündeme 2017 Anayasa Referandumu'nu getirdi.

AKP'li Şamil Tayyar, CHP İstabul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla görevden alınmasına ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, seçim hukukunu sulh hukuk mahkemelerinin belirlemesi halinde geçmişteki tüm seçimlerin meşruiyetinin sorgulanabileceğini vurgulamıştı.

Tayyar 2017 yılında yapılan anayasa değişikliği referandumunu Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 'mühürsüz oy' kararını hatırlatarak, "Misal, 2017 referandumundaki sandıklar açılmadan mühürsüz oyların geçerli sayılmasına ilişkin seçim kurulu kararı, yarın bir sulh hukuk mahkemesince kaldırılırsa, ne olur?" diye sordu.

MAHKEMEDEN JET HIZINDA RET KARARI

Uzun yıllar AKP'de görev yapan Şamil Tayyar'ın bu açıklamasının ardından Yenilik Partisi çarşamba günü, Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 16 Nisan 2017 Anayasa Refrandumu'nun iptal edilmesi için başvuruda bulunmuştu.

Genel Başkan Öztürk Yılmaz, referandumun mühürsüz oy ve pusulalar nedeniyle iptal edilmesi için yaptıkları başvurunun bugün reddedildiğini duyurdu.

Gerekçeli kararda "Talebin YSK kararlarının kesin olması ve yargı yoluna kapalı olması nedeniyle" ifadelerinin yer almasına dikkat çeken Yılmaz şunları söyledi: