Kontrolden çıkan otomobil iş makinesine çarptı: Genç sürücü yaralandı

Yayınlanma:
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet A. (20) yaralandı.

OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKARAK İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal İsaören Mahallesi yolunda saat 16.30 sıralarında meydana kelen kazada, 20 yaşındaki Ahmet A. yönetimindeki 16 BOB 143 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil, yolda altyapı çalışması yapan Nuri Y. idaresindeki iş makinesine çarptı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet A., olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

