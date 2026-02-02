Kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere çarptı: Yaralılar var

Kaza, Diyarbakır-Bismil kara yolu üzerindeki kırsal Göksu Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu hızla bariyerlere vurdu. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet hurda yığınına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİR YARALININ DURUMU KRİTİK

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Murat Ç. (45) ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgilere göre, Murat Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş sebebini belirlemek amacıyla olay yerinde detaylı bir inceleme başlattı.