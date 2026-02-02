Akköprü Barajı'nda taşkın riski

Akköprü Barajı'nda taşkın riski
Yayınlanma:
Muğla Dalaman Çayı üzerinde bulunan Akköprü Barajı'nda su seviyesi maksimuma ulaştı. Yetkililer, taşkın riski nedeniyle çevre halkını dere yatağına yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Muğla’nın Dalaman Çayı üzerinde bulunan, Türkiye’nin en büyük 6. barajı olma özelliğini taşıyan Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde (HES), son yağışların ardından su seviyesi maksimum doluluk seviyesine ulaştı.

Akköprü Barajı'nda tam kapasite elektrik üretimine geçilirken, dere yatağına kontrollü şekilde saniyede yaklaşık 120-130 metreküp su bırakılmaya başlandı.

Kar yağışı yaradı: Sapanca'da su seviyesi arttıKar yağışı yaradı: Sapanca'da su seviyesi arttı

MAKSİMUM DOLULUĞA ULAŞTI

Dalaman Çayı’nın geçtiği Dalaman ve Ortaca ilçelerinde DSİ, kaymakamlıklar ve belediyeler tarafından vatandaşlara dere yatağına yaklaşmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Dalaman ve Ortaca Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada, bölgede etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Akköprü Barajı’nın maksimum doluluk seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, barajın tam kapasite üretime geçmesi ve olası su tahliyesi ihtimaline karşı Dalaman Çayı güzergâhındaki tarım arazileri, tesisler ve nehir kenarında bulunan vatandaşların ani su yükselmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Bilim insanları açıkladı: Bembeyaz sandığımız kar aslında beyaz değil
Bilim insanları açıkladı: Bembeyaz sandığımız kar aslında beyaz değil
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Kediniz yemek yerken gözlerini kapatıyorsa bir bildiği var!
Kediniz yemek yerken gözlerini kapatıyorsa bir bildiği var!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Türkiye
6 Şubat felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı: İşte dehşete düşüren anlar
6 Şubat felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı: İşte dehşete düşüren anlar
İstanbul'da trafik kilitlendi: Okulların ilk gününde yoğunluk yüzde 85
İstanbul'da trafik kilitlendi: Okulların ilk gününde yoğunluk yüzde 85