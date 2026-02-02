Akköprü Barajı'nda taşkın riski

Muğla’nın Dalaman Çayı üzerinde bulunan, Türkiye’nin en büyük 6. barajı olma özelliğini taşıyan Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde (HES), son yağışların ardından su seviyesi maksimum doluluk seviyesine ulaştı.

Akköprü Barajı'nda tam kapasite elektrik üretimine geçilirken, dere yatağına kontrollü şekilde saniyede yaklaşık 120-130 metreküp su bırakılmaya başlandı.

Kar yağışı yaradı: Sapanca'da su seviyesi arttı

MAKSİMUM DOLULUĞA ULAŞTI

Dalaman Çayı’nın geçtiği Dalaman ve Ortaca ilçelerinde DSİ, kaymakamlıklar ve belediyeler tarafından vatandaşlara dere yatağına yaklaşmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Dalaman ve Ortaca Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada, bölgede etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Akköprü Barajı’nın maksimum doluluk seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, barajın tam kapasite üretime geçmesi ve olası su tahliyesi ihtimaline karşı Dalaman Çayı güzergâhındaki tarım arazileri, tesisler ve nehir kenarında bulunan vatandaşların ani su yükselmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.