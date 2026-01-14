Kar yağışı yaradı: Sapanca'da su seviyesi arttı

Kar yağışı yaradı: Sapanca'da su seviyesi arttı
Yayınlanma:
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kar yağışlarının ardından Sapanca Gölü seviyesinde 8 santimetrelik artış yaşandığını açıkladı. Bir haftalık süreçte göl havzasına yaklaşık 4 milyon metreküp su girişi sağlandı.

Uzun süredir kuraklıkla mücadele eden Sapanca Gölü, şehir genelinde etkili olan kar yağışıyla yeniden canlanmaya başladı. SASKİ tarafından paylaşılan verilere göre, yağışların ardından göl seviyesinde belirgin yükseliş kaydedildi.

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi 15 kat arttı

YAĞIŞLAR SAPANCA GÖLÜ’NÜ BESLEDİ

Geçen hafta 28,42 seviyesinde ölçülen Sapanca Gölü, kar yağışlarının ardından 28,50 seviyesine yükseldi.

Karların erimesi ve aralıklı devam eden yağışlarla, gölü besleyen dere yatakları yeniden suyla dolarken, kıyı kesimlerinde yaşanan çekilmenin de durmaya başladığı gözlendi.

sapanca-golu-9.jpg

SASKİ yetkilileri, yağışların göl havzasına olumlu katkı sağladığını ancak su tasarrufunun önemini koruduğunu vurguladı.

sapanca-golu-8.jpg

"BU ARTIŞ REHAVETE YOL AÇMAMALI"

Yapılan açıklamada, "Sapanca Gölü'nü besleyen havzada etkili olan yağışlar, kısa sürede olumlu bir tablo oluşturdu. Ancak bu artış rehavete yol açmamalı. Şehrimizin en önemli su kaynağının geleceği için tasarrufu elden bırakmamalıyız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:DHA

