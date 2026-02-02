6 Şubat felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı: İşte dehşete düşüren anlar

6 Şubat 2023’te merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan ikinci depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Gece saat 04.17’de merkez üssü Pazarcık olan 7,7 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 9 saat sonra, saat 13.24’te Elbistan’da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki sarsıntının görüntüleri, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeni ulaşılan MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarında; deprem anında binaların yıkıldığı, ayakta durmakta güçlük çeken vatandaşların araçlara tutunmaya çalıştığı ve birçok kişinin panik halinde kaçıştığı görüldü.

4 KATLI BİNA PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜZERİNE YIKILDI

İlçenin Işıklar mevkisindeki MOBESE kameralarınca, 13.24'teki sarsıntıyla beraber dört katlı binanın park halindeki araçların üzerine yıkılması, bölgede oluşan toz bulutu ve sonrasında insanların yaşadığı panik saniye saniye kaydedildi.

Büyük Kentpark karşısındaki kamera kayıtlarında da bir binanın ilk iki katının çöktüğü, insanların panikle kaçtığı ve dengelerini kaybetmemek için araçlara tutunduğu anlar yer aldı.

İNSANLAR AYAKTA DURMAKTA ZORLUK ÇEKTİ

Sarsıntının en net şekilde görüldüğü kayıtlardan birisi de Gariplik Caddesi'nde kaydedildi.

Depremin etkisiyle vatandaşların ayakta durmakta zorlanarak birbirlerine tutunmaları, çöken binalardan yükselen toz bulutu, vatandaşların cep telefonlarıyla yakınlarını aramaları ve yıkılan binaların enkazında kalanlara yardıma koşmaları kameralarca anbean kayıt altına alındı.