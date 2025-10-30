Komşusunu camide öldürmüştü: Katilin mahkemede anlattıkları şoke etti

Kayseri'de Yasin Ş. geçtiğimiz temmuz ayında komşusu Şevki Tanrıkulu'nu camide bıçaklayarak öldürmüştü. Bugün hakim karşısına çıkan cinayet zanlısı, cinayetin ardından Tanrıkulu'nun eşine 'Git kocanın leşini topla' dediğini belirtti.

Cinayeti itiraf eden adam, "Onun hayattan kopmasından pişmanım. Onun ocağı batmış, benim ocağım batmış, nasıl beraatimi isteyeyim. Beratimi ve tahliyemi istemiyorum. Keşke bunlar yaşanmasaydı" dedi.

Park yeri için kavga ettiği adamı namaz kılarken öldürdü

CAMİDE KOMŞUSUNU ÖLDÜRMÜŞTÜ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

19 Temmuz'da Yasin Ş. park yeri nedeniyle tartışma yaşadığı komşusu Şevki Tanrıkulu'nu Sami Ramazanoğlu Camisi’nde namaz kıldığı esnada bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Yasin Ş. bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmda Yasin Ş., olayı şöyle anlattı:

"2018 yılından beri maktul, bana ve aileme sürekli hakarette ve tehditte bulundu. Sigara izmariti ve çöp atmaktan dolayı sorun çıkarıyordu. Misafirimiz arabayı maktulün evinin önüne park ettiğinde bağırıp, çağırıp küfrediyordu. Birkaç kez de annemi ve kardeşimi darbetti. Aynı olaylara devam etti. Olay günü de hakaret ve tehditlerde bulununca gözüme perde indi, kendimi kaybettim, evin girişinde bulunan bıçağı alıp belime taktım. Camide olur diye oraya gittim."

"Yaptıkları gözümün önüne geldi. Nasıl gittiğimi ve ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kaç kez vurdum, neresine vurdum hatırlamıyorum. Farz namazı esnasında ‘Hadi şimdi de hakaret etsene, bizi aşağılasana, tehdit etsene’ dediğimi hatırlıyorum. Sonra da eve gittim. Yoldayken de polisleri arayıp ‘Son kez çocuklarımı göreyim. Beni evden alabilirsiniz’ dedim. Sonradan da olay nedeniyle pişman oldum."

"KOCANIN LEŞİNİ TOPLA"

Cinayet sonrası eve gelerek çocuklarını son kez görmek istediğini belirten Yasin Ş., "Eve gelirken Şevki’nin eşini balkonda gördüm. Ona, 'Şimdi git kocanın leşini topla' dedim. Öldürdüğümü kabul ediyorum. Onun hayattan kopmasından pişmanım. Onun ocağı batmış, benim ocağım batmış, nasıl beraatimi isteyeyim" diyerek savunmasını şöyle sürdürdü:

"Beraatimi ve tahliyemi istemiyorum. Keşke bunlar yaşanmasaydı. 7-8 sene küfretti arkamı dönüp gittim. Keşke yine gitseydim. Haksız tahrik indirimi istiyorum. Ben yaşadıklarımı anlatmak için karşınıza geldim. Artık mecbur kaldım. Ben beraatimi talep etmiyorum. Tahliyemi değil tutukluluk halimin devamını istiyorum. Bütün mahallenin de tanık olarak dinlenmesini istiyorum."

"Anlatılanlarda kopukluk var. Bir komşumuz olaya şahitken diğer olaya şahit değil. Şevki Tanrıkulu bizle hep kaçak dövüştü. Özellikle erkeğin olmadığı yerlerde bizi üzerine çekmeye çalıştı. Ben bütün sokağın dinlenmesini istiyorum. Mahallenin büyükleri ile konuşup arayı bulmalarını istedim. ‘Ne derdi varsa oturup çözelim’ dedim. Mahallenin büyükleri de aracı olmak istemediler."

Yasin Ş., kız kardeşinin gönül ilişkisi yaşadığı kişiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp, çöp konteynerine atmasının ardından da ölen Tanrıkulu’nun bu olay nedeniyle sürekli ailesine yönelik ‘bebek katilleri’ ve ‘defolun gidin’ tarzında sözler söyleyerek küfür ettiğini de öne sürdü.

ÖLEN TANRIKULU’NUN EŞİ: ŞİKAYETÇİYİM

Ölen Tanrıkulu’nun şikayetçi eşi R.Tanrıkulu ise "Tanıkların hepsi yalan söylüyor. Hatta sanığın annesi; ‘bunları öldürteceğim’ diye birkaç yerde söylemiş. Söylediğini de yaptı. Şikayetçiyim" dedi.

Duruşmada, sanık Yasin Ş.’nin annesi, babası, eşi, kardeşleri ve komşuları ile olay sırasında camide bulunan vatandaşların da aralarında olduğu çok sayıda kişi tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile Yasin Ş.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.