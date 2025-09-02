Kolin'in tersanesinde işçiler greve çıktı: Yönetim çalışanları tehdit ediyor

Yalova'da bulunan Sefine Tersanesi'nde çalışan 200'den fazla işçiler, 1 Eylül'de greve başladı. Çalışma koşullarında yapılan değişikliklere karşı başlatılan grev, işçilerin 10 maddelik talepleri kabul edilene kadar sürecek.

Grev hakkında konuşan DİSK'e bağlı Limter-İş Başkanı Kanber Saygılı, "İşçi arkadaşlarımız en fazla 35 bin lira bir maaş alıyorlar. Taleplerinin kabul edilmesini istediklerini belirtiyorlar. Zaten bu talepler de hem vicdani, hem ahlaki, hem de aynı zamanda yasal talepler. 10 dakikada çözülecek talepler. Fiilen bir direniş başlattılar" dedi.

KOLİN'İN TERSANESİNDE İŞÇİLER GREVE ÇIKTI

Kolin İnşaat Turizm, Sanayi ve Ticaret Şirketi'ne ait olan Sefine Tersanesi'nde DİSK'e bağlı Limter-İş sendikası 200'den fazla işçi, çalışma koşullarına karşı iş bıraktı.

28 Ağustos’ta işçilere gönderilen ve çalışma koşullarında değişiklik yapılacağına ilişkin yazıya karşı iş bırakan işçiler, 10 maddelik talep listesi hazırladı ancak pazartesi günü şirket yönetimiyle yapılan iki görüşmede de 10 maddelik talep listesi kabul edilmedi.

YÖNETİM İŞÇİLERİ TEHDİT ETTİ İDDİASI

Yönetimin haklarını arayan işçileri "Yarın mecburen işe gelmezseniz tutanak tutarım. İşe girin, çalışın" diyerek tehdit ettiğini belirten Sendika, yönetim kurulunun sadece servis saatleriyle ilgili değişikliğe sıcak baktığını diğer maddeleri kabul etmeyeceklerini belirttiklerini ifade etti.

Ayrıca Sendika, kadın işçilerin erkek işçilerle aynı işi yapmalarına karşın daha az ücret aldıklarına dikkat çekerek, kadınların İŞKUR aracılığıyla Valilik kampanyasıyla "kadın istihdamı yapılıyor" şeklinde reklam yapılarak işe girdiğini ve altı ay belli şartlarda çalışılması koşuluyla 25 bin lira ücrete çalıştırıldıklarını kaydetti. Kadın işçilere altıncı ayın sonunda "iyileştirme yapılacak" denildiğini ancak sekiz ay olmasına rağmen aynı ücretin verilmeye devam ettiği ifade edildi.

KADIN İŞÇİLERE AYRIMCILIK İDDİASI

Limiter-İş Başkanı Kanber Saygılı, ''Yeni bir düzenlemeye gidiyorsun. Yeni bir düzenlemeye giderken işçilerin onayını alması lazım. Yani 'arkadaşlar biz yeni düzenlemeye gidiyoruz' deyip altına imza atın demesi lazım. Öyle bir durum söz konusu değil." diyerek şunları söyledi:

"Sadece WhatsApp üzerinden bir tane mesaj yayınlanıyor. Tabii bu sadece çalışma koşullarının, günlerinin değiştirilmesiyle ilgili de değil. Arkadaşlarımızın ücretleri geç veriliyor. Ayın 1 ila 5 arası verilmesine rağmen mesailer ayrı veriliyor.

Normalde iş yeri promosyonlarının verilmesi gerekiyor fakat promosyonu tershane alıyor. Bu zamana kadar hiç promosyon parası vermemişler. Onlarla son model arabalar alınıyor. İş makineler alınıyor, portipler alınıyor. Oysa onların iş arkadaşlarımıza verilmesi gerekiyor. Önemli taleplerinden bir tanesi de bu."

Kolin'in sahibi olduğu tersanede işçilere mobing yapıldığına dikkat çeken Saygılı, "Arkadaşlarımız, 'artık bıçak kemiğe dayandı. Dayanacak halimiz yok. Hem mobbing var, hem kurallara uyulmuyor, hem bizi ha bire çalışmaya zorluyorlar' diyor. İşçi arkadaşlarımız en fazla 35 bin lira bir maaş alıyorlar. Taleplerinin kabul edilmesini istediklerini belirtiyorlar. Zaten bu talepler de hem vicdani, hem ahlaki, hem de aynı zamanda yasal talepler. 10 dakikada çözülecek talepler. Fiilen bir direniş başlattılar. Arkadaşlarımızın hakları kabul edilene kadar Sendika olarak arkadaşlarımızın yanında olacağız" şeklinde konuştu.

"İNSANCA YAŞAYABİLECEĞİMİZ BİR MAAŞ ARTIŞI İSTİYORUZ"

Haklarını aramak amacıyla 1 Eylül'de greve başlayan işçilerin 10 maddelik talep listesi ise şöyle: