Kocaeli'nde denizde bulunan cansız bedenin kimliği belirlendi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Kocaeli Başiskele'de bulunan camsız bedenin, kayıp olarak aranan Romanyalı Dumitru Robert Stoica’ya ait olduğu tespit edildi.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde denizde dalgıç kıyafeti ile bulunan cansız bedenin, Romanya vatandaşı Dumitru Robert Stoica'ya ait olduğu tespit edildi.

İzmit Körfezi'ne açılan balıkçılar tarafından 24 Ocak'ta bulunan cesedin kimliğinin belirlenmesi için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar tamamlandı.

AİLESİ TEŞHİS ETTİ

Polis, göğsünde büyük kumru ve portre, her iki kolda yıldız, sol kolunda ise geniş dövme bulunan cesedin, 13 Aralık 2025'te ailesi tarafından İstanbul'dan kayıp başvurusunda bulunulan Stoica'ya (32) ait olabileceğini değerlendirdi.

Kocaeli'ye gelen aile, Stoica'yı teşhis etti. Ayrıca DNA örnekleri alınarak resmi eşleştirme işlemleri yapıldı.

Bu arada, cenazenin Romanya'ya gönderilmesi için yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Başiskele ilçesinden İzmit Körfezi'ne açılan balıkçıların 24 Ocak'ta su yüzeyinde dalgıç kıyafetli bir kişinin hareketsiz halde durduğunu bildirmesi üzerine bölgeye Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti. Ekiplerce denizden çıkarılan ceset, kimlik belirleme ve otopsi işlemi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

