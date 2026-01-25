Denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu

Denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu
Yayınlanma:
Kocaeli'de balıkçılar üzerinde dalgıç kıyafeti bulunan erkek cesedi buldu. Cesedin kimlik tespiti ve ölüm nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından denizde dalış kıyafeti giydiği belirlenen bir erkek cesedi bulundu.

Olayın ardından, cesedin kimliğinin tespit edilmesi ve ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

balikcilar-denizde-dalgic-kiyafetli-erk-1133092-336387.jpg

BALIKÇILAR SU YÜZEYİNDE GÖRDÜ

Tekne ile denize açılan balıkçılar, Başiskele Sahili’nin Körfez Mahallesi Liman Caddesi açıklarında, su üzerinde hareketsiz yatan dalgıç kıyafetli bir kişiyi görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Dalış yapmak isteyen gencin acı sonu! Suda hareketsiz bulunduDalış yapmak isteyen gencin acı sonu! Suda hareketsiz bulundu

İhbar üzerine bölgeye polis, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

balikcilar-denizde-dalgic-kiyafetli-erk-1133099-336387.jpg

DENİZ POLİSİ SUDAN ÇIKARDI

Su yüzeyinde hareketsiz yatan kişi, deniz polisleri tarafından suda çıkarılıp bota alındı. Cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Kıyıya getirilen erkek cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

balikcilar-denizde-dalgic-kiyafetli-erk-1133098-336387.jpg

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI NETLİK KAZANACAK

Cesedin kimliğinin ile ölüm nedeni, yapılacak otopsi ve soruşturmanın ardından belli olacak.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

