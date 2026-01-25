Denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından denizde dalış kıyafeti giydiği belirlenen bir erkek cesedi bulundu.

Olayın ardından, cesedin kimliğinin tespit edilmesi ve ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

BALIKÇILAR SU YÜZEYİNDE GÖRDÜ

Tekne ile denize açılan balıkçılar, Başiskele Sahili’nin Körfez Mahallesi Liman Caddesi açıklarında, su üzerinde hareketsiz yatan dalgıç kıyafetli bir kişiyi görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DENİZ POLİSİ SUDAN ÇIKARDI

Su yüzeyinde hareketsiz yatan kişi, deniz polisleri tarafından suda çıkarılıp bota alındı. Cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Kıyıya getirilen erkek cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI NETLİK KAZANACAK

Cesedin kimliğinin ile ölüm nedeni, yapılacak otopsi ve soruşturmanın ardından belli olacak.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.