Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları: 20 günde 86 şüpheli tutuklandı

Kocaeli’de son 20 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 124 kişiden 86’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocaeli’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 20 günde düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 124 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen baskınlarda gözaltına alınan 86 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

38 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Operasyonların devamında elde edilen deliller doğrultusunda 38 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 11 kilo 178 gram esrar, 6 kilo 783 gram eroin, 163 gram kokain, 7 kilo 634 gram sentetik uyuşturucu, 364 uyuşturucu hap, 1127 sentetik ecza, 183 kök kenevir, 25 hassas terazi, 17 tabanca ve tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 203 bin 225 lira, 150 dolar ve 11 bin 325 avroya da el konuldu.

Gözaltındaki 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

