Kocaeli'de otluk alanda yangın: Baraka ve konteynerlere sıçradı!

Kocaeli’nin Derince ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler bazı baraka ve konteynerlere sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde Çenedağ ve Çınarlı Mahallesi mevkilerinde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN BAZI BARAKA VE KONTEYNERLERE SIÇRADI

Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek çevrede yoğun duman oluşmasına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangın, bazı baraka ve konteynerlere de sıçradı.

Yetkililer, vatandaşları yangın bölgesine yaklaşmamaları konusunda uyarırken, yangının çıkış nedeni ve verdiği hasar hakkında inceleme başlatıldı.

4 BARAKA YANDI

Kocaeli’nin Derince ilçesindeki yangın tamamen söndürüldü. Otluk alanda çıkıp ağaçların bulunduğu bölgeye sıçrayan yangında alevler barakalara da sıçradı. Yangında 4 baraka yandı. Ayrıca 1 kaplumbağa da yangında öldü.

Kaynak:DHA-AA

