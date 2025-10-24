Kocaeli’de korkutan olay! Tırın üzerindeki asfalt silindiri devrildi

Yayınlanma:
Kocaeli’nin Derince ilçesinde tırın üzerindeki asfalt silindiri yola devrildi. Meydana gelen kazada, silindirin sürücü kabinindeki F.E., yaralandı.

Kocaeli’nin Derince ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi’nde, saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, şoförünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR’ın üzerindeki asfalt silindiri bilinmeyen bir sebeple yola devrildi.

tirin-uzerindeki-asfalt-silindiri-devri-980047-291049.jpg

1 KİŞİ YARALANDI!

Meydana gelen kazada, sürücü kabinindeki F.E. yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk sağlık müdahalesinin ardından F.E., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Yaya geçidinde durmadı kazaya yol açtı! Sürücü gözaltındaYaya geçidinde durmadı kazaya yol açtı! Sürücü gözaltında

CADDE BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDI!

Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı. Silindir, iş makinesiyle yoldan kaldırılırken trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.



Kaynak:DHA

Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
