Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, bir site iskelesinin açıklarında deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir erkek cesedi tespit edildi. Bölgedeki vatandaşların fark ederek yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası; sahil güvenlik, AFAD, polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye ulaştı. Denizden çıkarılarak tekneyle iskeleye getirilen cansız bedenin, yapılan ilk incelemeler sonucunda 50’li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu anlaşıldı.

KİMLİK TESPİTİ VE İNCELEME SÜRÜYOR

Bulunan ceset üzerinde yapılan incelemelerde, uzun süre suda kalmaya bağlı olarak bozulmaların meydana geldiği tespit edildi. Şahsın kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi amacıyla cenaze, Gebze Fatih Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.