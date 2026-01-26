Kocaeli'de kadın futbolculara saldırdılar: Biz size böyle mi yaptık

Kadınlar 1. Lig maçında Kocaeli Kadın FK ve Sakarya Kadın FK karşı karşıya geldi.

İzmit ilçesindeki Kocaeli Avni Kalkavan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kocaeli Kadın FK 3-1 kazandı.

Mücadelenin bitiş düdüğü sonrası saha içi karıştı.

KADIN FUTBOLCULARA SALDIRI

Maç sonrası Kocaeli tribününden bazı taraftarlar sahaya indi ve Sakarya FK forması giyen kadın futbolculara yönelik saldırı girişiminde bulundu.

Saha içindeki gerginlik kısa süre içinde arbedeye dönüştü.

Güvenlik güçleri ise yaşanan olaya hızlı bir şekilde müdahale etti.

Yaşanan olay sonrası futbolcularda ciddi bir yaralanma olmadığı ifade edildi.

KIRMIZI KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Çıkan arbede sonrası hakem tarafından Sakarya Kadın FK futbolcularına 6 kırmızı kart çıktı.

Sakarya Kadın FK'dan bir futbolcunun da yaşananlar sonrası şikayetçi olduğu belirtildi.

BÜYÜK TEPKİ: BİZ SİZE SAKARYA'DA BÖYLE Mİ YAPTIK?

Yaşanan arbedenin ardından Sakarya Kadın FK teknik direktörü İsmail Yazgan sinirlerine hakim olamadı.

Yazgan, "Biz size Sakarya'da böyle mi yaptık?" ifadeleriyle yaşananlara tepki gösterdi.