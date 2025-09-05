Kocaeli’de akılalmaz olay! Sokağa el yapımı patlayıcı fırlattı

Kocaeli’de akılalmaz olay! Sokağa el yapımı patlayıcı fırlattı
Yayınlanma:
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, bir kişi el yapımı patlayıcı olduğu tahmin edilen cismi yol kenarına fırlattı. Cisim patlarken 4 otomobil ile 1 evde hasar meydana geldi. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde meydana gelen akılalmaz olayda, caddede yürüyen kişi, elindeki cismi bir binanın önüne fırlattı ve koşarak uzaklaştı. Yere düşen cisim gürültülüyle patlarken patlama sırasında, caddedeki evlerde yaşayanlar büyük bir paniğe kapıldı.

el-yapimi-patlayiciyi-sokakta-patlatip-k-898538-266971.jpg

“EL YAPIMI PATLAYICI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR”

Patlama sırasında 1 ev ve 4 otomobilde küçük çapta hasar meydana gelirken mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin, infilak eden cismin el yapımı patlayıcı olduğu üzerinde durduğu iletildi. Aynı zamanda, şüpheli şahsın elindeki cismi fırlatarak kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

el-yapimi-patlayiciyi-sokakta-patlatip-k-898534-266971.jpg

el-yapimi-patlayiciyi-sokakta-patlatip-k-898536-266971.jpg

Antalya'da fabrika alev alev yandıAntalya'da fabrika alev alev yandı

Kaynak:DHA

