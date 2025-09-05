Kocaeli’de akılalmaz olay! Sokağa el yapımı patlayıcı fırlattı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde meydana gelen akılalmaz olayda, caddede yürüyen kişi, elindeki cismi bir binanın önüne fırlattı ve koşarak uzaklaştı. Yere düşen cisim gürültülüyle patlarken patlama sırasında, caddedeki evlerde yaşayanlar büyük bir paniğe kapıldı.

“EL YAPIMI PATLAYICI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR”

Patlama sırasında 1 ev ve 4 otomobilde küçük çapta hasar meydana gelirken mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin, infilak eden cismin el yapımı patlayıcı olduğu üzerinde durduğu iletildi. Aynı zamanda, şüpheli şahsın elindeki cismi fırlatarak kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

