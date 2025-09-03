Antalya'da fabrika alev alev yandı

Antalya'da fabrika alev alev yandı
Yayınlanma:
Antalya'da polyester kabin üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alevler söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya Döşemealtı'nda, polyester kabin üretimi yapılan bir iş yerinde çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

Yangın saat 09.30 sıralarında ilçeye bağlı Kömürcüler Mahallesi'nde bulunan Kırkgöz Sanayi Sitesinde meydana geldi. Site yerleşkesi içinde 2869 sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı.

Polyester motor kabini üretilen iş yerinde bulunan kimyasalların yanıcı ve patlayıcı özelliği nedeniyle bir anda büyüyen alevler, tüm binayı sardı. İhbarla adrese ekipler sevk edildi.

EKİPLERİNİN UZUN UĞRAŞLARI SONUCU ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alevler söndürülürken, yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Türkiye
Kayyum kararı sonrası ilk açıklama: İmamoğlu ateş püskürdü
İmamoğlu ateş püskürdü
'Dur' ihtarına uymadı: Aracından Kalaşnikof çıktı
'Dur' ihtarına uymadı: Aracından Kalaşnikof çıktı
14 yaşındaki çobanın cansız bedeni barajda bulundu
14 yaşındaki çobanın cansız bedeni barajda bulundu