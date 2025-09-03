Antalya'da fabrika alev alev yandı

Antalya Döşemealtı'nda, polyester kabin üretimi yapılan bir iş yerinde çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

Yangın saat 09.30 sıralarında ilçeye bağlı Kömürcüler Mahallesi'nde bulunan Kırkgöz Sanayi Sitesinde meydana geldi. Site yerleşkesi içinde 2869 sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı.

Polyester motor kabini üretilen iş yerinde bulunan kimyasalların yanıcı ve patlayıcı özelliği nedeniyle bir anda büyüyen alevler, tüm binayı sardı. İhbarla adrese ekipler sevk edildi.

EKİPLERİNİN UZUN UĞRAŞLARI SONUCU ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alevler söndürülürken, yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.