Kocaeli’de ağaçlık alanda yangın!

Edinilen bilgiye göre, İzmit’in Yeni Mahalle bölgesinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ağaçlık ve makilik alanda yangın çıktı. Yangının etkisiyle çevrede yoğun duman yükselmeye başladı ve bölge sakinlerinde paniğe yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü personeli sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşmaması için ekipler, karadan ve gerekirse havadan müdahale planlarıyla çalışmalara başladı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında bir evin çatısı zarar gördü. Ekipler bölgede soğutma çalışması başlattı.