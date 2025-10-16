Kızını vurup intihar etmişti: Tartışmanın nedeni belli oldu

Kızını vurup intihar etmişti: Tartışmanın nedeni belli oldu
Yayınlanma:
Kocaeli'de evde aile içinde çıkan tartışmada kazara babası Muzaffer Yıldız (60) tarafından tabancayla vurulan Meltem Yıldız’ın ameliyatının başarılı geçtiği ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Kızını yaraladıktan sonra intihar eden baba Muzaffer Yıldız'ın araç almak için 2 oğlu ve kızından para istediği, olumsuz cevap alınca kavganın çıktığı öğrenildi.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde meydana gelen olayda, Muzaffer Yıldız (60), kızı Meltem Yıldız (34) ile aralarında çıkan tartışma sırasında elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu kızını karnından vurmuştu. Kızının yere yığıldığını gören Muzaffer Yıldız, aynı silahı başına dayayarak intihar etmişti.

TARTIŞMANIN SEBEBİ BELLİ OLDU

Olayla ilgili yapılan incelemelerde, tartışmanın sebebi ortaya çıktı. Muzaffer Yıldız'ın bir araç satın almak istediği ve bu nedenle evde bulunan kızı Meltem Yıldız ile diğer iki oğlundan para istediği öğrenildi. Çocuklarının bu isteğe olumsuz cevap vermesi üzerine tartışmanın çıktığı belirtildi.

kocaelii.jpg

Muzaffer Yıldız’ın tartışmanın büyümesiyle tabancasını çıkardığı, bu sırada aile bireylerinin Yıldız’a müdahale etmeye çalıştığı ve tabancanın bu sırada yanlışlıkla ateş alarak kızı Meltem Yıldız’a isabet ettiği öğrenildi. Merminin kızına isabet etmesi sonrası büyük şok yaşayan Yıldız’ın aynı silahla kendini vurduğu belirlendi.

Kocaeli’de kan donduran olay! Yanlışlıkla kızını vuran baba aynı silahla intihar ettiKocaeli’de kan donduran olay! Yanlışlıkla kızını vuran baba aynı silahla intihar etti

YARALI KIZININ DURUMU İYİYE GİDİYOR

Muzaffer Yıldız’ın cansız bedeni toprağa verilirken, karnından yaralanan kızı Meltem Yıldız, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınmıştı. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Meltem Yıldız’ın ameliyatının başarılı geçtiği ve tedavisinin sürdüğü, durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Mesut Hakan İlkay Kenan: Ya Türksündür ya değilsindir!
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
Türkiye
Bakanlıklarda "Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı" kuruldu
Bakanlıklarda "Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı" kuruldu
9 yaşındaki çocuğun ölümü yürek yaktı: Sokaktaki merdivenden düştü
9 yaşındaki çocuğun ölümü yürek yaktı: Sokaktaki merdivenden düştü