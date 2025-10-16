Kızını vurup intihar etmişti: Tartışmanın nedeni belli oldu

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde meydana gelen olayda, Muzaffer Yıldız (60), kızı Meltem Yıldız (34) ile aralarında çıkan tartışma sırasında elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu kızını karnından vurmuştu. Kızının yere yığıldığını gören Muzaffer Yıldız, aynı silahı başına dayayarak intihar etmişti.

TARTIŞMANIN SEBEBİ BELLİ OLDU

Olayla ilgili yapılan incelemelerde, tartışmanın sebebi ortaya çıktı. Muzaffer Yıldız'ın bir araç satın almak istediği ve bu nedenle evde bulunan kızı Meltem Yıldız ile diğer iki oğlundan para istediği öğrenildi. Çocuklarının bu isteğe olumsuz cevap vermesi üzerine tartışmanın çıktığı belirtildi.

Muzaffer Yıldız’ın tartışmanın büyümesiyle tabancasını çıkardığı, bu sırada aile bireylerinin Yıldız’a müdahale etmeye çalıştığı ve tabancanın bu sırada yanlışlıkla ateş alarak kızı Meltem Yıldız’a isabet ettiği öğrenildi. Merminin kızına isabet etmesi sonrası büyük şok yaşayan Yıldız’ın aynı silahla kendini vurduğu belirlendi.

YARALI KIZININ DURUMU İYİYE GİDİYOR

Muzaffer Yıldız’ın cansız bedeni toprağa verilirken, karnından yaralanan kızı Meltem Yıldız, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınmıştı. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Meltem Yıldız’ın ameliyatının başarılı geçtiği ve tedavisinin sürdüğü, durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.