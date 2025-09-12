Kızılırmak'a uçan otomobildeki anne ve küçük oğlu öldü

Kızılırmak'a uçan otomobildeki anne ve küçük oğlu öldü
Yayınlanma:
Samsun Bafra'da kontrolden çıkarak Kızılırmak Nehri'ne uçan otomobilde bulunan anne ile 3 yaşındaki oğlu öldü. Araçta sıkışan baba ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin Kızılırmak Nehri'ne uçan otomobilde bulunan anne ve 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Araçta sıkışan baba ise ekiplerce kurtarıldı.

ANNE BABA VE ÇOCUĞUN BULUNDUĞU OTOMOBİL NEHRE UÇTU

Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda Serdar Kıyak idaresindeki otomobil saat 18.00 sıralarında kontrolden çıkarak Kızılırmak Nehri'ne uçtu.

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Bafra İtfaiyesi ekipleri, sürücü Kıyak’ı sağ olarak sudan çıkardı.

kizilirmaka-ucan-otomobildeki-anne-ogu-910755-270618.jpg

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK VE ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Sürücünün eşi Gülşah Karaman Kıyak ile oğlu Alperen Kıyak ise suda kayboldu.

Bafra İtfaiyesi dalgıçları tarafından yapılan çalışmalar sonucu anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı.

Kazadan yaralı olarak kurtulan Serdar Kıyak’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Anne ile oğlunun cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

kizilirmaka-ucan-otomobildeki-anne-ogu-910754-270618.jpg

Kaynak:DHA

