‘Kız kaçırma’ kavgasında silah çekildi: Baba ve oğlu yaralandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, iki aile arasında çıkan ve silahların da kullanıldığı kavgada iki kişi yaralandı. Abdurrahmangazi Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayı, "kız kaçırma meselesi" nedeniyle başlayan husumetin tetiklediği belirtildi.

SİLAH VE BIÇAKLAR ÇEKİLDİ

İddiaya göre, Hakan S. (46) ve oğlu İhsan S. (19), husumetli oldukları İmdat S. (44) ve oğlu Furkan S. (21) ile bir çay ocağının önünde karşılaştı. İki taraf arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı ve bıçaklı bir kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hakan S. ve oğlu İhsan S., vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

KURŞUN 100 METRE UZAKTAKİ EVİ VURDU

Olay sırasında tabancadan ateşlenen bir mermi, olay yerinin yaklaşık 100 metre uzağındaki bir evin balkon camını isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralı baba ve oğlu ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay yerinden kaçan İmdat S. ve oğlu Furkan S., polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Evinin balkonuna kurşun isabet eden Abdurrahman Erdemir ise, "Evdekiler silah sesleri duymuş, onlar bana telefon açtılar. Hatta dediler 'Bizim evi taramışlar'. O şekilde çok korkmuşlar çocuklar. Allah’tan balkonda kimse olmadığı için kimseye bir şey olmamış, balkonun camını kırmış" ifadelerini kullandı.