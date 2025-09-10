Kız arkadaşına baktığı gerekçesiyle teğmen ve arkadaşını darbetti

Samsun'un Atakum ilçesinde, eğlence mekanında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nda görevli teğmen M.Ç.Ç. (31) ile arkadaşı E.Ş. (31), iddiaya göre bir kişinin kız arkadaşına baktıkları gerekçesiyle saldırıya uğradı. Olay, dün saat 04.00 sıralarında Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’ndaki bir mekanda yaşandı. İ.K. (24), tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç.Ç. ve E.Ş.’yi darbetti. Kavgayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, şüpheli İ.K.’yi kısa sürede gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde yaralıların kız arkadaşına baktığını öne süren İ.K., suçlamaları kabul etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.