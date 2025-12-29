Kıskançlık iddiası cinayete evrildi: 1 kadın öldü

Kütahya Yıldırım Beyazıt Mahallesi sakinleri için gün sıradan başlamıştı, ancak 31 yaşındaki Dilruba Işık ve 27 yaşındaki Sevgi K. arasındaki tansiyonun yükselmesiyle bu sıradanlık yerini kaosa bıraktı. İki kadın arasındaki ilişkinin dinamikleri, iddiaya göre üçüncü bir şahsın, bir "sevgilinin" varlığıyla sarsılmıştı. Sözlü tartışma olarak başlayan husumet, dakikalar içinde kontrolsüz bir şiddet sarmalına dönüşerek, bir kişinin hayatına mal olan ve diğerini parmaklıklar ardına gönderen geri dönüşsüz bir yola girdi.

ŞİDDETİN TIRMANIŞI VE MÜDAHALE

Olayın merkezinde, emniyet kayıtlarına "kıskançlık" olarak geçen kişisel bir anlaşmazlık yatıyordu. İddiaya göre, Dilruba Işık ve Sevgi K. arasındaki sözlü atışma, kısa sürede fiziksel bir kavgaya evrildi. Tartışmanın şiddeti arttıkça, taraflardan Sevgi K.’nın eline aldığı bıçak, olay yerindeki güç dengesini ölümcül bir şekilde değiştirdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen 112 Acil Çağrı Merkezi, olay mahalline ivedilikle polis ve sağlık ekiplerini sevk etti. Ekipler Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne ulaştığında, karşılaştıkları tablo şiddetin boyutunu gözler önüne seriyordu: Dilruba Işık aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanmış, şüpheli Sevgi K. ise yaşanan arbede sırasında darp edilerek yaralanmıştı.

Yurt bahçesinde dehşet! Üniversite öğrencisi bıçaklandı

ŞEHİR HASTANESİ’NDE ZAMANA KARŞI YARIŞ

Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından her iki kadın da Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil servisinde doktorlar, Işık’ı hayatta tutabilmek için yoğun bir çaba sarf etti. Ancak aldığı yaraların ciddiyeti, tıbbi müdahalelerin yetersiz kalmasına neden oldu. Dilruba Işık, hastanede yapılan tüm işlemlere rağmen yaşamını yitirdi.

Bu sırada, aynı hastanede darp yaraları nedeniyle tedavi altına alınan Sevgi K., fiziksel iyileşme sürecinin tamamlanmasının hemen ardından taburcu edilmedi; süreç doğrudan adli makamların kontrolüne geçti.

YARGI SÜRECİ

Tedavisinin tamamlanmasıyla birlikte gözaltına alınan Sevgi K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sorgu sürecinde olayların akışına dair detaylar yargı erkiyle paylaşıldı. Hâkim karşısına çıkarılan 27 yaşındaki şüpheli, mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.