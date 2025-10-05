Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'de şehirler arası yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar için geçerli olan zorunlu kış lastiği uygulamasında önemli bir değişikliğe gitti. 4 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte, uygulamanın başlangıç ve bitiş tarihleri yeniden belirlendi.

YENİ TARİHLER: 15 KASIM – 15 NİSAN

Daha önce 1 Aralık – 1 Nisan tarihleri arasında geçerli olan zorunluluk, bu yıl itibarıyla 15 Kasım’da başlayacak ve 15 Nisan’da sona erecek. Böylece uygulama süresi 4 aydan 5 aya çıkarılmış oldu.

CEZA NE KADAR?

Belirtilen tarihler arasında kış lastiği takmayan sürücülere 5.856 TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, uygun lastik takılmadan aracın yola devam etmesine izin verilmeyecek.

Bakan Uraloğlu: “Güvenli Seyahat Önceliğimiz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni düzenlemenin trafik güvenliğini artırmayı ve kış şartlarında seyahat risklerini azaltmayı hedeflediğini belirtti. Sürücülere, araçlarını mevsim koşullarına uygun şekilde hazırlamaları çağrısında bulundu.

