Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Karlı zeminde yaz lastiklerinin kullanılmasının daha uzun durma mesafesi, kayma ve tüm yol kullanıcıları için risk anlamına geldiğini hepimiz biliyoruz. İlk uyarınız için ilk karın yağmasını beklemeyin; aracınızı kış koşullarına göre ayarlayın ve sorumlu bir şekilde sürün.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'de şehirler arası yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar için geçerli olan zorunlu kış lastiği uygulamasında önemli bir değişikliğe gitti. 4 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte, uygulamanın başlangıç ve bitiş tarihleri yeniden belirlendi.

YENİ TARİHLER: 15 KASIM – 15 NİSAN

Daha önce 1 Aralık – 1 Nisan tarihleri arasında geçerli olan zorunluluk, bu yıl itibarıyla 15 Kasım’da başlayacak ve 15 Nisan’da sona erecek. Böylece uygulama süresi 4 aydan 5 aya çıkarılmış oldu.

CEZA NE KADAR?

Belirtilen tarihler arasında kış lastiği takmayan sürücülere 5.856 TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, uygun lastik takılmadan aracın yola devam etmesine izin verilmeyecek.

Bakan Uraloğlu: “Güvenli Seyahat Önceliğimiz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni düzenlemenin trafik güvenliğini artırmayı ve kış şartlarında seyahat risklerini azaltmayı hedeflediğini belirtti. Sürücülere, araçlarını mevsim koşullarına uygun şekilde hazırlamaları çağrısında bulundu.

Şehirdeyseniz ve hava yağmurluysa, yağmurda araç kullanma ipuçlarına göz atın . Hâlâ yaz lastikleri takılı olan ve kar yağışı beklenen bir yere mi gidiyorsunuz? En basit ve mantıklı cevap şu olacaktır: Kış lastikleri için bodruma inin veya yenisini alın.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

