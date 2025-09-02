Kırmızı ışıkta fren yapan TIR facianın eşiğine getirdi

Yayınlanma:
Elazığ'da Atatürk Bulvarı’nda meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta fren yapan TIR’ın dorsesindeki inşaat demirleri, önünde bekleyen otomobilin üzerine devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinde yaşanan olayda, T.O. idaresindeki 23 LH 911 plakalı, inşaat demiri yüklü TIR kırmızı ışıkta durmak için fren yaptı. Bu sırada dorsedeki demirler, önde bekleyen S.T. yönetimindeki 55 AVG 05 plakalı otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

tirin-dorsesindeki-demirler-otomobilin-894067-265552.jpg

tirin-dorsesindeki-demirler-otomobilin-894069-265552.jpg

tirin-dorsesindeki-demirler-otomobilin-894068-265552.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

