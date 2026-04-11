Kırılırsa asrın felaketi gibi sallayacak! Yedisu Fayı'nın geçtiği 7 ili açıklayarak uyardı

Prof. Dr. Naci Görür, Karlıova ile Erzincan arasındaki deprem potansiyelinin endişe verdiğini ifade ederek Yedisu fayına işaret etmiş, "Yedisu Fayı 1790'da 7,2 deprem üretti. 250 sene geçti. Deprem tekekkürdür. Zaman doldu. Kırıldı, kırılacak. Karlıova, Kuzey Anadolu ile Doğu Anadolu Fay kesim noktası" sözleriyle bekledikleri yıkıcı depremi açıklamıştı.

Yedisu Fayı ve deprem üretme potansiyeli Türkiye Bilişim Derneği tarafından Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde "Krizden Dayanıklılığa: Afetlerde Bilişim ve Haberleşme Çözümleri" konulu panelde bir kez daha gündeme geldi. Kritik uyarılarda bulunan uzmanlar hem depremin yıkıcı şiddetini hem de etkileyeceği illeri açıkladı.

KIRILIRSA ASRIN FELAKETİ GİBİ SALLAYACAK!

Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kenan Akbayram, Kuzey Anadolu Fayı’nda 1949 yılından başlayan bir deprem silsilesi yaşandığını söyledi.

Fayda genel olarak batı yönlü bir deprem göçü olduğunu belirten Akbayram, “Yani yaklaşık 50 yılda meydana gelen depremler Marmara’ya kadar gelen Kuzey Anadolu Fayı’nın büyük bir kısmını kırmış. İki kısım kırılmamış. Birisi İstanbul’un güneyindeki Marmara sismik boşluğu diyebileceğimiz bölge diğeri de Yedisu. Bu iki bölgede tehlikemiz çok yüksek." dedi.

Kahramanmaraş depremlerinin 13 ili etkilediğine işaret edem Akbayram, "Çok büyük bir ihtimalle Yedisu Fayı’nda olacak bir depremde bu bölgede birçok ilimizi etkileyecek." diye konuştu.

YEDİSU FAYI'NIN GEÇTİĞİ 7 İLİ AÇIKLAYARAK UYARDI

Şehirlerde sismik riskin yüksek olduğu alanlarda yıkımlar olacağına işaret eden Akbayram, "Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ’ın bir kısmı, Muş, Diyarbakır ve Bitlis etkilenebilir. Belli bir çerçevede yaklaşık 100-150 kilometrelik bir dairede depremin merkez üssünü Yedisu olarak kabul edersek etkileme imkanı var." açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş depremleriyle 330 kilometrelik Doğu Anadolu Fay zonunun kırıldığını kaydeden Akbayram, “Kırılmayan bir yer var. Biz oraya ‘Bingöl sismik boşluğu’ diyoruz. Palu ile Bingöl’ün Ilıcalar beldesi arasındaki kesimde sismik boşluğumuz var." diyerek depremin büyüklüğüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akbayram depremin yıkıcılığına dair şunları söyledi:

"Çok büyük bir ihtimalle 7 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeli var. Bunun da bölgedeki illeri etkileme tehlikesi var maalesef.” (DHA)