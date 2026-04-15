Kırılan vinç kolu güvenlik kulübesine düştü: 3 işçi yaralı

Yayınlanma:
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir bina inşaatında vincin taşıma kolu kırılarak güvenlik kulübesinin üzerine devrildi. Olay sırasında konteyner içerisinde bulunan 3 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sularında Mansuroğlu Mahallesi 263 Sokak'ta bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Çalışma sırasında vincin ağır yük taşıyan kolu, henüz belirlenemeyen bir nedenle kırılarak hızla aşağıya düştü. Vinç parçası, o sırada güvenlik kulübesi olarak kullanılan konteynerin tam üzerine isabet etti.

vincin-kirilan-tasima-kolu-guvenlik-kul-1261977-375541.jpg

3 İŞÇİ YARALANDI

Konteynerin büyük hasar aldığı kazada, içeride görevli olan işçiler Y.K., A.Y. ve N.Ç. yaralandı. İhbarın ardından olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere nakledildi. Y.K. ve A.Y.'nin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, N.Ç.'nin ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SORUMLULARIN İFADESİNE BAŞVURULDU

Kazanın ardından bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında vinç operatörü C.D., vinç sahibi S.K. ve şantiye sorumlusu S.A.'nın emniyette ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

