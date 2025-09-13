Kınalıada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Marmara Denizi Kınalıada açıklarında, makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 5 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.
Marmara Denizi Kınalıada açıklarında, makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 5 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kınalıada açıklarında makine arızası meydana gelen ve içinde 5 kişi bulunan 8 metre uzunluğundaki tekne sürüklenmeye başladı.
Tekne, bölgeye ulaşan "Tahlisiye-2" botuyla yedeklenip, Harem'e emniyetle yanaştırıldı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)
