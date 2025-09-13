Kınalıada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Kınalıada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Yayınlanma:
Marmara Denizi Kınalıada açıklarında, makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 5 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kınalıada açıklarında makine arızası meydana gelen ve içinde 5 kişi bulunan 8 metre uzunluğundaki tekne sürüklenmeye başladı.

Tekne, bölgeye ulaşan "Tahlisiye-2" botuyla yedeklenip, Harem'e emniyetle yanaştırıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

