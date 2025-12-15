Kilis’te FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Kilis’te FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Yayınlanma:
Kilis merkezli Gaziantep ve İstanbul’da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler örgüt üyeleri, yöneticileri ve yapılanmaya finansal destek sağlayan şüphelilere yönelik Kilis merkezli Gaziantep ve İstanbul'da 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

kilis-merkezli-feto-operasyonu-15-gozal-1064641-315904.jpg

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Operasyonlarda RM., M.Ç., E.G., A.S., B.R., B.D., H.G., A.Ü., D.N.A., M.S., F.S., İ.P., S.D., H.A. ve İ.H.C. gözaltına alındı.

Eski asker ve polis 4 FETÖ firarisi yakalandıEski asker ve polis 4 FETÖ firarisi yakalandı

Yapılan aramalar sırasında; örgüt devamlılığını sağlamak adına kullanıldığı belirtilen 70 bin 700 TL, bin 980 avro, 600 dolar, örgüte ait 11 kitap, şüphelilere ait 15 cep telefonu ile 1 laptop ve dijital materyaller ele geçirildi.

kilis-merkezli-feto-operasyonu-15-gozal-1064643-315904.jpg

1 KİŞİ TUTUKLANDI!

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edilirken İ.H.C. tutuklandı. 10 şüpheli adli kontrol şartıyla 14 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak:DHA

Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Türkiye
Afyonkarahisar'da 'kaçak akaryakıt' operasyonu: Tonlarcası ele geçirildi
Afyonkarahisar'da 'kaçak akaryakıt' operasyonu: Tonlarcası ele geçirildi
Başkentte uyuşturucu operasyonu: 1'i muhtar 2 gözaltı
Başkentte uyuşturucu operasyonu: 1'i muhtar 2 gözaltı
Bu nasıl bir kader!? 6 ay sonra aynı meydan aynı acı aynı kare
Bu nasıl bir kader!? 6 ay sonra aynı meydan aynı acı aynı kare