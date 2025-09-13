Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan planı başkaymış: Hiçbiri doğru değil

CHP İstanbul'a Gürsel Tekin'in kayyum atanmasının ardından Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek kurultay davasından da "mutlak butlan" kararının çıkma ihtimali konuşulmaya başlandı. 15 Eylül'de görüşülecek duruşmadan çıkacak karar öncesinde kararı kabul edeceğini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağı merak konusu oldu.

Kimseye konuşmayan Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağına dair yakın çevresine dayandırılan haberler artarken "genel merkezde yatacağı" iddiası yalanlandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN MUTLAK BUTLAN PLANI BAŞKAYMIŞ

Gazeteci Saygı Öztürk, Kararın, lehine sonuçlanması durumunda Kılıçdaroğlu hemen CHP Genel Merkezi’ne gitmeyeceğini aktarmış CHP'li delegelerin aldığı kararla gidilecek kurultay gününe kadar ki 1 haftalık sürede partinin sakinleşmesini bekleyip mahkeme kararı ile getirileceği genel başkanlık görevine geçeceğini yazmıştı.

Parti içinde bazı başkanvekilleri, milletvekilleri ve adı yolsuzluğa karışan belediye başkanlarını tasfiye etmek için çalışmalar yapacağı iddia edilen Kılıçdaroğlu'nun tüzük değişikliği, MYK üyelerinde ve sayısında oynama yapacağı iddia edilmişti. Bu süreçte yaşanacak protestolara karşı Kılıçdaroğlu'nun yatak alarak genel merkezde kalmayı gündemine aldığı ifade edilmişti.

O yazının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararına ilişkin yazılan planların tamamını yalanladı.

"HİÇBİRİ DOĞRU DEĞİL"

Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

'Söz konusu haberde geçen hiçbir iddia doğru değildir' diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Saygı Öztürk gibi, kendisine ve okuyucu kitlesine çok saygı duyduğum bir gazetecinin benimle alakalı bir konuyu bana sormayarak ve benden teyit almadan haber yapması ve böyle çirkin bir provokasyona alet olması beni derinden üzmüştür.

Söz konusu haberde geçen hiçbir iddia doğru değildir. Tekrar ediyorum; basın mensuplarına iletilmek üzere siyasi mesaj vermesi için konuştuğum bir tek yakınım yoktur. Lütfen provokasyonlarla toplumu yanıltmayın."