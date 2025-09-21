KGM paylaştı: Ardahan-Artvin yolu karla kaplandı

Yayınlanma:
Doğu Karadeniz’de sağanak ve kar yağışı etkisini gösterdi. Artvin ve Ardahan’da sel, heyelan ve kapanan yollar nedeniyle ekipler yoğun mesai harcıyor.

Artvin ve Ardahan’da iki gündür aralıksız süren sağanak yağışlar, il genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Düşük rakımlı bölgelerde sel ve heyelanlara yol açan yağışlar, yüksek kesimlerde ise kara dönüştü.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Ardahan-Yalnızçam-Artvin yolundaki karla mücadele çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan videoda kar küreme aracının kapanan yolları açtığı görüldü.

Artvin’in Borçka ilçesinde ise derelerin taşması sonucu birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler bölgede temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar ise sel riskine karşı uyarıldı.

Öte yandan 2 bin 581 rakımlı Bilbilan Yaylası’nda gece saatlerinde etkili olan kar yağışı yaylayı tamamen beyaza bürüdü. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar güne kar manzarasıyla uyanırken, bazı sürüler daha güvenli olması için alçak kesimlere indirildi.

Yetkililer, bölgede hem sel hem de kar yağışının risk oluşturabileceğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

ekran-alintisi-002.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

