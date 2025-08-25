Kesmek için çıktığı ağaçtan düşerek öldü!

Kesmek için çıktığı ağaçtan düşerek öldü!
Yayınlanma:
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, kesmek için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Bağkonak köyünde, Abdurrahman Yadigar (59), kesmek için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek sert zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan ve buradaki yoğun bakımda 10 gün tedavi gören Yadigar, yaşamını yitirdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

