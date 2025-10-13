KESK Şanlıurfa'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı

Şanlıurfa’da bir araya gelen KHK ile işten çıkarılan KESK üyeleri, bazı siyasi partilerin temsilcileri ve STK’ların destek verdiği "İşimizi Geri Alacağız, hukuksuzluğa karşı yürüyoruz” eylemi düzenlendi.

KESK'ten yarı zamanlı çalışma yönetmeliğine dava

Polisin engellemesine rağmen Ali Şelli parkından "Direne Diren kazanacağız", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" sloganları atarak Topçu Meydanı'na kadar yürüyen KESK üyeleri basın açıklaması yaptılar.

"17 EKİM'DE MECLİS ÖNÜNDE"

17 Ekimde Meclisin önünde KHK’lı ihraçların son bulması talebini yüksek sesle dile getireceklerini söyleyen KESK Eş Başkanı Ayfer Koçak şöyle konuştu:

"KESK’in ihraçlarla yürütmüş olduğu mücadelesine sadece KESK’liler ihraç edilmedi, 125 bin kamu emekçisi ihraç edildi. Askeriyedekileri de sayarsak 155 binden fazla. Kamu Emekçileri Federasyonu bu coğrafyada yaşayan tüm halkların eşit düzlemde örgütlendiği eşit haklara sahip olduğu eşit düzeyde kendini ifade ettiği bir emek örgütüdür. Bugün barış süreci tartışmaları bizim için çok önemli çünkü ihraç edilen arkadaşlarımızın büyük kısmı barış taleplerinden kaynaklandı. Barışın önünde bariyerleri kaldırmak istiyorsak ilk kaldıracağımız bariyerlerin başında KHK hukuksuzluğundan kurtulmak gerekiyor. Tamda bunu ifade etmek için 17 Ekim'de Meclisin önünde KHK’li ihraçların son bulması talebimizi daha yüksek sesle arkadaşlarımızla birlikte ifade edeceğiz."