KESK Şanlıurfa'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı

Yayınlanma:
KESK tarafından Şanlıurfa’da KHK'lılar için "İşimizi geri alacağız, hukuksuzluğa karşı yürüyoruz” yürüyüşü başlatıldı. Yürüyüş 17 Ekimde TBMM önünde yapılacak basın açıklaması ile son bulacak.

Şanlıurfa’da bir araya gelen KHK ile işten çıkarılan KESK üyeleri, bazı siyasi partilerin temsilcileri ve STK’ların destek verdiği "İşimizi Geri Alacağız, hukuksuzluğa karşı yürüyoruz” eylemi düzenlendi.

KESK'ten yarı zamanlı çalışma yönetmeliğine davaKESK'ten yarı zamanlı çalışma yönetmeliğine dava

Polisin engellemesine rağmen Ali Şelli parkından "Direne Diren kazanacağız", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" sloganları atarak Topçu Meydanı'na kadar yürüyen KESK üyeleri basın açıklaması yaptılar.

"17 EKİM'DE MECLİS ÖNÜNDE"

17 Ekimde Meclisin önünde KHK’lı ihraçların son bulması talebini yüksek sesle dile getireceklerini söyleyen KESK Eş Başkanı Ayfer Koçak şöyle konuştu:

"KESK’in ihraçlarla yürütmüş olduğu mücadelesine sadece KESK’liler ihraç edilmedi, 125 bin kamu emekçisi ihraç edildi. Askeriyedekileri de sayarsak 155 binden fazla. Kamu Emekçileri Federasyonu bu coğrafyada yaşayan tüm halkların eşit düzlemde örgütlendiği eşit haklara sahip olduğu eşit düzeyde kendini ifade ettiği bir emek örgütüdür. Bugün barış süreci tartışmaları bizim için çok önemli çünkü ihraç edilen arkadaşlarımızın büyük kısmı barış taleplerinden kaynaklandı. Barışın önünde bariyerleri kaldırmak istiyorsak ilk kaldıracağımız bariyerlerin başında KHK hukuksuzluğundan kurtulmak gerekiyor. Tamda bunu ifade etmek için 17 Ekim'de Meclisin önünde KHK’li ihraçların son bulması talebimizi daha yüksek sesle arkadaşlarımızla birlikte ifade edeceğiz."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Türkiye
CHP'den öldürülen gazeteci Hakan Tosun'a ilişkin açıklama
CHP'den öldürülen gazeteci Hakan Tosun'a ilişkin açıklama
İstanbul'da oto galeriye silahlı saldırı!
İstanbul'da oto galeriye silahlı saldırı!
Otomobil durağa çarptı: 1 yaralı
Otomobil durağa çarptı: 1 yaralı