KESK'ten yarı zamanlı çalışma yönetmeliğine dava

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), yarı zamanlı çalışma yönetmeliğine karşı Danıştay'da dava açtıklarını duyurdu.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) yarı zamanlı çalışma yönetmeliğine karşı Danıştay’a dava açtıklarını duyurdu. KESK’ten yapılan açıklamada, düzenlemenin esnek çalışma modellerinin bir parçası olarak hayata geçirildiği, maaş, sosyal yardımlar, kademe ilerlemesi ve emeklilik gibi haklarda kayıplara yol açtığı ifade edildi.

Konfederasyon tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Esnek çalışma modellerinin hayata geçirilmesinin bir parçası olan, maaştan sosyal yardımlara, kademe ilerlemeden emekliliğe kadar tüm haklarda kayıplar doğuran yarı zamanlı çalışma yönetmeliğine karşı Danıştay’a dava açtık!

KESK olarak kurulduğumuz ilk günden bugüne yarı zamanlı değil, tam zamanlı çalışma hakkı içinde bakım hizmetleri (kamusal kreş, izin desteği) talep ediyor; çocuk bakımının ve bakım emeğinin toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi esasında düzenlemelerle sosyal hizmet çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bu anlamda kamu harcamalarının artırılmasını, bütçe ve programların toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama çerçevesinden yapılandırılması için mücadele etmeyi sürdürüyoruz.

Yarı zamanlı yarı ücretle çalışmak değil eşit, ertelenemez, devredilemez, ücretli ebeveyn izni ve kreş, çocuk masrafını karşılamaya, insanca yaşamaya yeter 18 yaşına kadar sürdürülen çocuk yardımı istiyoruz. Kadınları güçlendirmenin yolunun bu gibi düzenlemelerden değil, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı ilke edinen politikalardan geçtiğini hatırlatıyoruz."

